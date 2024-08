Oroscopo Capricorno: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Sei in una fase di crescita personale, e la tua determinazione a migliorare la tua vita sentimentale sta finalmente dando i suoi frutti. Le tensioni con il partner sembrano meno rilevanti, e anche le questioni familiari, sebbene un po’ complesse, possono essere risolte con un po’ di pazienza e comprensione. Con un occhio ai progetti futuri e un po’ di impazienza, sei pronto ad affrontare nuove avventure con il segno del Leone e dell’Acquario.

Sul fronte lavorativo, le stelle ti incoraggiano a pensare in grande: nuovi progetti si profilano all’orizzonte, ma dovrai avere il coraggio di fare scelte audaci. Urano ti sta lanciando il messaggio che è tempo di cambiamenti, e mentre scrivi il tuo libro per il 2025, non dimenticare di pianificare il futuro. Non eccedere nelle spese, mantieni i piedi per terra anche quando il vento del cambiamento soffia forte.

Quanto al benessere, l’estate è un periodo perfetto per coltivare il tuo amore per la natura. Venere è a tuo favore, il che significa che il tuo spirito avventuroso sarà nutrito dalle esperienze all’aperto. Cerca il relax nelle attività che ti portano gioia e serenità, come una passeggiata in montagna o un tuffo nel mare.

Stai vivendo un momento di transizione che ti porterà a esplorare nuovi territori, sia nella vita privata che professionale. Mantieni la calma e lascia che il mondo si apra davanti a te.

Voto: 8.

Consiglio delle stelle siciliane: “Capricornu, camina avanti e nun ti fari firmari. Pi ‘n’autri chista può pariri ‘na settimana qualunque, ma tu, tu a taliari beni ca ti po’ purtari luntanu.”

