Oroscopo Capricorno: settimana dal 17 al 23 giugno 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana, caro Capricorno, sei come un supereroe in pensione: tanta potenza, ma non sempre voglia di usarla. In amore, se cerchi una nuova storia, attenzione alle proposte in arrivo.

Chi è single da tempo potrebbe non avere molta voglia di rimettersi in gioco, ma un tentativo vale la pena. Per le coppie di lunga data, c’è una grande energia positiva.

Sul lavoro, questo è un periodo ottimo per ottenere gratifiche e successi, anche se richiedono molto impegno. Prepara una seconda parte di giugno più tranquilla. Il benessere è migliorato, ma non trascurare i sentimenti per il lavoro.

Voto: 8 – “Finalmente un po’ di energia positiva! Non farla sfuggire.” Consiglio delle stelle siciliane: “Chista è a tò occasione, nun ti fari pigghiari dâ pigrizza!”

