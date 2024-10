Oroscopo Capricorno: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

CAPRICORNO – Stai seguendo il ritmo delle stelle come un metronomo, ma occhio agli inciampi. In amore, il cielo non è del tutto limpido: Marte in opposizione rende le cose complicate, specialmente se ci sono malintesi che hai trascurato.

Se hai un amore segreto, o c’è qualcosa che non torna nella tua relazione, è il momento di affrontare la verità. Prima o poi bisognerà chiarire, e forse quel “poi” è arrivato. Sul fronte lavorativo, finalmente respiri un po’. Dopo mesi di rivalità e complicazioni, hai l’opportunità di consolidare posizioni e chiudere trattative favorevoli.

Bene per chi lavora in un ambiente competitivo: sei abituato a tenere duro, e adesso raccogli i frutti. Per quanto riguarda il benessere, la settimana promette di essere serena, ma Marte è ancora lì che fa il broncio. Attento alle tensioni e alle posture scomode: non vorrai mica diventare il “re del torcicollo”?

Voto: 6.5

Andrebbe tutto meglio se ti rilassassi un po’.

Consiglio delle stelle siciliane: “Capisci a mia, si ci ‘nciavi ancora ‘na cosa, risolvila e basta. Poi ti meriti un biccheri di vino e aria fresca.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI