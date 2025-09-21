Oroscopo Capricorno: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Tu non molli mai, ma ammettiamolo: sei stanco come un frigo a incasso in agosto. In amore, stai lottando con l’arte del compromesso. Tu hai idee chiare, schede tecniche e un piano triennale per la coppia. Peccato che dall’altra parte, spesso, arrivi un mix di confusione e oroscopi letti male. Nonostante ciò, le stelle ti offrono un assist: nel weekend torna il dialogo e con esso la possibilità di capirsi.

Nuove conoscenze? Favorite, e finalmente con un potenziale reale, non solo “ciao belli” su WhatsApp. Sul fronte professionale, sei in fase “revisione contabile dell’anima”. Entro ottobre dovrai mettere ordine tra ruoli, relazioni e priorità. Ci sono tensioni in vista, specie domenica, forse in famiglia o tra colleghi con l’empatia di un citofono. Non farti tirare dentro drammi che non ti appartengono: hai già le tue grane da gestire.

Lunedì e martedì ti renderanno più nervoso di chi ha finito il caffè, ma tranquillo, da venerdì torna la luce in fondo al tunnel. Fisicamente sei in recupero, ma l’inizio della settimana ti vede agitato come un piccione in metropolitana. Evita discussioni inutili e circondati di silenzio appena puoi: un po’ di solitudine fa miracoli.

Hai la testa da amministratore delegato, ma il cuore fa gli straordinari in silenzio.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane Tira ‘na linia, cancella li cosi inutili e manteni sulu chiddu chi t’arricria e nun ti scippa l’anima.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI