Oroscopo Capricorno: settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Il romanticismo bussa alla tua porta, ma tu lo accogli con il cipiglio di chi ha appena letto la bolletta della luce. In amore, stai cercando la praticità: relazioni part-time senza troppi drammi.

Però, da febbraio, se qualcosa non ti convince più, dirai chiaro e tondo come la pensi (con la delicatezza di un bulldozer, ovviamente). Sul lavoro, hai tutte le carte in regola per far decollare progetti ambiziosi, anche se lunedì e martedì ti sembrerà di navigare controvento.

Piccolo consiglio: riposa. Il sonno è il tuo migliore alleato, sempre che tu non passi la notte a rimuginare.

Il tuo motto: “L’amore è bello, ma preferisco il bonifico.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia e dormi, ca i pensieri si risolvinu quannu un ci pinsi chiù!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI