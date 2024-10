Oroscopo Capricorno: settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Se ti aspettavi una settimana senza responsabilità, caro Capricorno, mi sa che hai sbagliato canale. Le responsabilità aumentano, ma non disperare: il tuo fascino glaciale è ancora lì pronto a farti vincere qualche cuore.

Se hai una persona speciale in mente, cerca di non fare passi falsi, almeno fino a metà settimana. Un po’ di romanticismo in più non guasta e, chi lo sa, forse ti riscoprirai un po’ meno serio del solito. Sul lavoro, la solita storia: vuoi tutto e subito, ma finisci per dover ripetere le cose due volte.

Cerca di non perdere la pazienza e di non entrare in polemica, altrimenti sarà un macello. Verso la fine della settimana, concediti un po’ di relax, te lo meriti! Per il benessere, trova un amico con cui sfogarti: meglio parlare che accumulare stress.

Voto: 7

“Capricorno, tu vuoi fare tutto e subito, ma alla fine ci metti più tempo di tutti gli altri.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Capricornu, picchì ti mpunti sempri? Statti calmatu ca tantu tempu c’è.”

