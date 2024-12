Oroscopo Capricorno: settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – La calma è la tua arma segreta, ma questa settimana è messa a dura prova. In amore, sei forte e hai le idee chiare, ma le giornate di lunedì e martedì ti faranno rimpiangere il piumone e Netflix.

Stai preparando grandi progetti per l’anno prossimo, ma attenzione a non correre troppo: le decisioni affrettate non sono il tuo forte. Sul lavoro, il cielo di fine anno ti invita a pianificare il 2025 con rigore.

Hai un’occasione da cogliere entro gennaio, ma non dimenticare di tenere un occhio ai conti: ultimamente il portafoglio è un po’ troppo leggero. La settimana oscilla tra alti e bassi, quindi evita strapazzi e conserva le energie.

“Capricorno, meno ansia, più biscotti!”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Rallenta, testa dura, ca ogni cosa fatta cu pacenza pigghia sapuri chiù buono.”

