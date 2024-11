Oroscopo Capricorno: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Anche il tuo cuore, solitamente ben blindato, comincia a sentire il bisogno di nuove emozioni. Novità? Beh, ogni tanto le vuoi, anche se fai di tutto per non darlo a vedere.

Eppure, in fondo, sai che se non fai qualche mossa non troverai certo l’amore restando rintanato in casa. Qualche vecchia fiamma o storie un po’ turbolente potrebbero tornare a scaldarsi nella seconda metà di novembre.

Al lavoro, finalmente, un po’ di riconoscimenti: i pianeti ti stanno dando una spinta, e chi ti ha ostacolato potrebbe trovarsi ora dalla parte sbagliata della scrivania. Il cielo ti sorride anche per il benessere: ora puoi tirare un sospiro di sollievo e trovare equilibrio. Forza, che c’è aria di rivalsa!

Voto: 9

Quando il Capricorno decide di risorgere, lo fa in grande stile, e con la sua solita, implacabile determinazione.

Consiglio delle stelle siciliane: “Sutta a ‘na petra chiantata nun nesci mai un fiuru, vattinni fora, ca sulu cussì a vita ti strinci ‘n abbrazzata.”

