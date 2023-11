Oroscopo della settimana: Sagittario

Settimana dal 20 al 26 novembre: le previsioni del segno

SAGITTARIO – I Sagittario vivranno una settimana all’insegna dell’ottimismo e dell’allegria in amore, utilizzando la loro energia positiva per creare esperienze memorabili. Nel lavoro, la loro creatività e spirito avventuroso li renderanno particolarmente innovativi. È importante che trovino modi per mantenere un equilibrio tra lavoro e gioco, forse attraverso viaggi o esplorazioni all’aria aperta, che nutrono il loro spirito libero. Voto: 7.5/10. “A furtuna è fatta a rota, sempri vota e sbota.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI