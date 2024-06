Oroscopo Gemelli: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Se non hai un amore, è solo perché non lo desideri o temi di commettere un errore. Probabilmente la tua vita affettiva è scombinata perché ultimamente ti sono capitate di tutti i colori. Se vivi una storia d’amore da molti anni, hai notato che negli ultimi tre mesi è stato più difficile mantenere l’equilibrio.

La novità è che Venere è nel segno e ci sarà un intrigante novilunio. Sarà più facile parlare e confrontarsi. I più avventurosi vivranno due storie contemporaneamente. Sul lavoro, non sottovalutare i nuovi incontri e idee che possono migliorare la tua situazione professionale.

Nella prima parte della settimana, tutto ciò che farai potrà migliorare la tua figura. Favoriti i creativi e gli artisti; novità in arrivo. La massiccia presenza di pianeti favorevoli alimenta il tuo benessere, con una forza che arriva da un novilunio importante. Metti in cantiere idee vincenti.

Sei talmente indeciso che per scegliere tra due opzioni, ne inventi una terza solo per confonderti di più! Voto: 9 – Consiglio delle stelle siciliane: “Se ti arricogghi ‘na brutta storia, picchì non ti nni circati ‘na megghiu?”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI