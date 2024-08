Oroscopo Gemelli: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Agosto per i Gemelli è come un buffet di dolci: non promette amori stabili, ma puoi sempre assaggiare un po’ di tutto. Se sei single, divertiti pure, ma attento a non finire col cuore spezzato, o peggio, senza il portafogli. Chi ha avuto problemi in passato, però, dovrebbe evitare di tuffarsi senza paracadute in nuove relazioni.

Sul lavoro, tieni d’occhio le novità senza farti prendere dalla frenesia di fare mosse azzardate. Le stelle ti consigliano di trattenere l’impulso di saltare da un progetto all’altro senza un piano preciso. Se hai un avversario che tenta di sbarrarti la strada, ricordati che il migliore modo per vincere è sorprenderlo con la tua creatività.

Il benessere è il tuo punto debole questa settimana: tra esplosioni di insofferenza e stanchezza latente, potresti ritrovarti a sognare vacanze su Marte. Non azzardare il 14 e 15, a meno che non sia per riorganizzare la collezione di memi divertenti.

La vita è troppo breve per prenderla troppo sul serio, Gemelli. Ricordati di fermarti a respirare.

Voto: 5/10 – “L’amore è na ficurinna: ti godi u zuccheru e poi l’abbanduni.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun azzardari sulu pi’ un capriccio. Megghiu un passu ind’a capu, chi centu a mari.”

