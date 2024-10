Oroscopo Gemelli: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Tra il 14 e il 15 ottobre ti senti come un dj che cerca di mettere ordine tra troppe tracce musicali, alcune proprio stonate.

Se c’è qualcosa che non va in famiglia o nel tuo rapporto amoroso, sarà meglio affrontarlo a metà settimana. Le stelle favoriscono le spiegazioni e i cuori solitari potrebbero trovare interessanti occasioni durante il weekend.

Sul fronte lavorativo, stai girando come una trottola tra mille collaborazioni, ma presto arriveranno le risposte che aspettavi. Un piccolo trionfo ti aspetta dietro l’angolo, quindi preparati! Per la salute, il consiglio è di iniziare qualche terapia o controllo nella prossima settimana, quando le stelle saranno ancora più benevole.

Per adesso, continua pure a cercare risposte, ma non pretendere di risolvere il cubo di Rubik in un minuto.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Gemelli, ‘a vita è fatta di scelte, ma pigghia tempu pi decidiri, sennò fai ‘u bordellu!”

