Oroscopo Gemelli: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

GEMELLI – Finalmente una buona notizia per te, Gemelli: Venere ti sorride e se sei in coppia, la comprensione e la voglia di ripartire da zero potrebbero salvare la situazione, soprattutto se agosto è stato più turbolento di una lavatrice in centrifuga.

In generale, sei sempre un po’ inquieto e i rapporti con Pesci e Sagittario sembrano un rebus da risolvere, ma con un po’ di pazienza tutto si aggiusta. Sul lavoro, non lanciarti in nuove iniziative senza prima aver fatto due conti; ricordati che lottare contro i mulini a vento non serve a niente. Però, se hai richieste in sospeso, preparati a ricevere risposte positive.

Se sei nel settore artistico, sfrutta il favore di Venere per portare a casa qualche successo, ma sappi che dovrai sudartelo. La tua energia sta finalmente tornando, dopo un agosto pigro. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Na vota ca pigghi a via, nun ti ferma cchiù nuddu!”

