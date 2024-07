Oroscopo Gemelli: settimana dal 22 al 28 luglio 2024

GEMELLI – L’amore è favorevole per te, anche se hai appena vissuto una brutta separazione. Le amicizie e gli affetti nati per gioco ti danno gioia, anche se le relazioni di lunga data possono sembrare noiose. Sul lavoro, qualsiasi azione volta al cambiamento avrà successo, anche se non tutto sarà semplice.

Evita situazioni lavorative che non ti soddisfano più. Per quanto riguarda il benessere, non abusare delle tue forze e inizia una cura naturale per rafforzare le difese. Non sei un supereroe, non puoi fare tutto da solo.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti stramazzu, ca poi ti scanti quannu a saluti ti manca.”

