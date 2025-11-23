Oroscopo Gemelli: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Questa settimana la tua mente è un centro commerciale aperto 24 ore su 24: mille luci, mille idee, mille stimoli, ma anche mille distrazioni. Ti ritrovi a pensare troppo, a volte male, e spesso fuori tempo. In amore, anche se la tua relazione è solida, potresti vedere meno la persona che ami per via di impegni, lavoro, responsabilità o semplice disorganizzazione mentale. Questo ti porta a fare film emotivi non richiesti.

Il 27 e il 28 sono giornate particolarmente delicate. Potresti ingigantire problemi minuscoli, interpretare male un messaggio o immaginare scenari che non esistono nemmeno nei multiversi. È la stanchezza mentale a parlare, non la realtà. Se hai una cotta, è il momento di definire ciò che è reale e ciò che stai immaginando. Non puoi riempire i vuoti con supposizioni: devi chiedere, capire, osservare.

Sul lavoro, invece, si apre un periodo più attivo. Gli ostacoli dei mesi scorsi si dissolvono e ritrovi la tua naturale brillantezza. Contatti con altre città, opportunità che nascono da conversazioni inattese, collaborazioni che si trasformano in qualcosa di più concreto. Se qualcosa finisce, non è una perdita: è un cambio di scenario. Sei uno dei segni più veloci a reinventarsi e questo periodo lo conferma. Invia curriculum, allarga i tuoi orizzonti, non limitarti a ciò che conosci. Il movimento ti nutre.

Sul piano del benessere sei stanco. La mente è sovraccarica e il fisico te lo fa capire. Il weekend deve essere un luogo sacro di riposo: niente stress, niente esagerazioni, niente impegni inutili. Devi spegnere due o tre finestre mentali per tornare lucido.

Hai così tanti pensieri che servirebbe un semaforo per regolare il traffico mentale.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari pigghiari da ‘u friddu di testa: fermati e senti unni voli ‘u cori”.

