Oroscopo Gemelli: settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Hai cambiato idea tre volte nell’ultima settimana, e altre due mentre leggevi questa frase. Non è un male, ma chi ti sta intorno ha già mandato la richiesta di risarcimento danni emotivi. Se hai appena chiuso una storia, non buttarti a capofitto in un’altra, a meno che non ti piaccia ripetere gli stessi errori in loop. Sul lavoro, aspettati risposte a breve, ma evita di stressare il capo ogni tre minuti.

Più concentrazione, meno caos.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si ‘un ti firmi un pocu, prima o poi ti scontri cu t’annunca.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI