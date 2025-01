Oroscopo Gemelli: settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Venere ti coccola e rilancia il cuore. Sei pronto a dimenticare chi ti ha fatto un torto e a riaccendere la scintilla dell’amore.

Attenzione, però, alle vecchie storie che rischiano di farti inciampare: metti dei limiti, altrimenti ti ritrovi in un guaio sentimentale senza accorgertene. Sul lavoro, ci sono segnali positivi, ma rallentamenti in agguato: Giove ti sostiene, ma tu non fare la rivoluzione contro il capo di turno, almeno per questa settimana.

Quanto al benessere, stai su un’altalena emotiva. Alcuni giorni sarai Wonder Gemelli, altri un soprammobile.

Sei avanti, ma il tuo capo è ancora fermo agli anni ‘90.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti pigghiari troppi pinzeri, chiù pinsi e chiù ti confondi!”



