Oroscopo Gemelli: settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Ah, Gemelli, Venere ti sta mettendo i bastoni tra le ruote e sembra che tu abbia il desiderio di mettere a posto tutto quello che non va in amore, anche se questo significa finire in discussioni infinite.

Ti consiglio di prendere la vita con più leggerezza: non tutto deve essere una battaglia. Questo non significa accontentarsi, ma almeno prova a trovare un compromesso invece di alzare muri. Sul lavoro, sei pieno di idee e c’è la possibilità di nuovi accordi o investimenti.

Se un contratto sta per scadere, potrebbe arrivare una sorpresa positiva, quindi non restare con le mani in mano. Il weekend, però, cerca di non strafare: l’energia è alta ma potresti trovarti a corto di fiato.

Voto: 6

“Sei un po’ una scheggia impazzita questa settimana, ma con un po’ di fortuna non combinerai troppi disastri.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Cuntintizza ‘u cori, nun fari ‘na muntagna ‘nmenzu a ‘nu pratu. Picchì chiù t’abbannuni, chiù t’abbrazza ‘u stessu sbagghiu.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI