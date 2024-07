Oroscopo Gemelli: settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

GEMELLI – L’amore non è facile da gestire, ma è tempo di fare chiarezza: chi è veramente adatto per te? Nuove amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo, ma devi essere pronto a lasciar andare il passato.

Sul lavoro, hai una buona capacità di azione grazie a Giove nel segno, che ti aiuta a evitare i pericoli. Usa questo periodo come trampolino di lancio per il futuro. La tua capacità di comunicare e mettere in pratica le tue idee ti avvantaggia nei rapporti con le persone autorevoli.

Il benessere è in crescita, ma cerca di essere comprensivo con chi ti circonda.

Voto: 7 – “Chiudi col passato e lanciati verso nuove avventure, ma senza fretta!” Consiglio delle stelle siciliane: “Cala pirtusa, chiudi cu lu passatu e ‘nizia a taliare avanti.”

