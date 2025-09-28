Oroscopo Gemelli: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – In teoria dovresti essere felice: il cielo ti sorride, Mercurio ti coccola e persino il tuo capo ti ha detto “bravo” senza sembrare sotto tortura. Nella pratica, però, sei ancora lì che analizzi ogni messaggio ricevuto come se fosse la stele di Rosetta. Hai davanti una settimana buona per fare progetti a lungo termine, tipo “non litigare per tre giorni di fila” o “fare la spesa senza comprare solo snack”.

In amore, se eviti di trasformare ogni conversazione in un dibattito politico, potresti goderti anche momenti di armonia. Ma nel weekend la Luna ti guarda storto: occhio a non diventare quello che fa notare che il bicchiere non è mezzo vuoto, ma sporco.

Nel lavoro stai mettendo ordine e, per una volta, tutto sembra andare secondo logica (che per un Gemelli è già miracolo). Hai voglia di fare, dire, costruire: stai progettando, programmando, forse persino archiviando le fatture senza piangere. Se lavori a tempo determinato, potresti ricevere una proposta interessante tipo “vuoi restare?” e per te, abituato a fuggire, potrebbe essere una rivoluzione.

Sul fronte benessere, lunedì e martedì sei carico come un telefono al 100%, poi da mercoledì inizi a perdere tacche di energia. Niente di grave, ma evita di voler fare tutto in un giorno solo, anche perché…spoiler: non ce la farai.

Sei così pieno di buone idee che ogni tanto dimentichi dove le hai messe.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Va tuttu bonu… basta ca nun ti perdi a fari i conti cu tutti e ti scordi di viviri.

