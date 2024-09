Oroscopo Gemelli: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Gemelli, questa settimana sei un razzo in decollo. Venere e Giove fanno il tifo per te in amore, eliminando quelle persone che ti hanno dato filo da torcere in passato. Ora puoi guardarti attorno con serenità e magari trovare qualcuno che ti fa battere il cuore sul serio.

Se hai già trovato questa persona, stringitela forte e non lasciarla scappare! Sul lavoro, Settembre è il mese del riscatto: finalmente esci dalla fase di stand-by e inizi a raccogliere i frutti dei tuoi sforzi. Giovedì e venerdì saranno i tuoi giorni migliori, soprattutto per chiudere qualche affare.

Il fisico è in recupero, ma attento a non stressarti troppo: un po’ di nervosismo potrebbe spuntare qua e là, ma niente di grave. Respira e vai avanti!

“Cupido ti favorisce, ma non farlo arrabbiare!”

Voto: 8.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi ci pensa troppo non chiancia, ma sta sicuru ca si spossa comu un mulo.”

