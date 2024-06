Oroscopo del giorno: domenica 2 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 2 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 2 giugno

♈ Ariete

Oggi ti sveglierai pieno di energia, solo per scoprire che la tua lista di cose da fare è più lunga del solito. Non preoccuparti, passerai più tempo a lamentarti che a fare qualcosa. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti scurdari di mangiari ‘na cosa bbona. U caffè cunta!” Voto: 5. Comu sempri, l’Ariete si lancia a testa bassa, ma è megghiu si prima ci pensa ‘nna pocu.

♉ Toro

Il tuo amore per il cibo oggi sarà messo alla prova: finirai per mangiare qualcosa di strano che ti farà rimpiangere le tue scelte. Consiglio delle stelle siciliane: “Assaggia ma non ti fidare troppu, la panza si lamenta!” Voto: 6. U Toro, tra un piattu e n’àutru, arricogghi sempri i frutti di tutti i so fatiche.

♊ Gemelli

Oggi parlerai talmente tanto che anche i muri chiederanno una pausa. Ricordati di ascoltare ogni tanto, potrebbe fare la differenza. Consiglio delle stelle siciliane: “Parra chiù picca e ascolta chiù assai, la megghiu cumpanìa è chidda chi sta muta.” Voto: 7. I Gemelli sunnu sempri ‘ntisi e ‘na pocu insistenti, ma ‘u dialogu è ‘n’arti.

♋ Cancro

Ti sentirai nostalgico e passerai la giornata a guardare vecchie foto. Forse è il momento di lasciar andare il passato e vivere nel presente. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti fari pigghiari troppu d’a nostalgia, ‘u passatu è passatu.” Voto: 6. U Cancro si rifuggia sempri ‘nto passatu, ma è megghiu viviri ‘u momentu.

♌ Leone

Oggi sarai al centro dell’attenzione, come piace a te, ma attenzione a non esagerare o rischi di sembrare un po’ troppo egocentrico. Consiglio delle stelle siciliane: “Statti attenti, non tutti apprezzanu ‘na stella troppu luminusa.” Voto: 8. U Leone ama essiri ‘nto centru, ma ricorda ca l’umiltà è ‘na gran virtù.

♍ Vergine

Oggi il tuo perfezionismo toccherà nuove vette. Rilassati, non puoi controllare tutto, e non tutti apprezzano la tua mania di perfezione. Consiglio delle stelle siciliane: “Lassa jiri, nun sempri si po’ aviri tuttu perfettu.” Voto: 7. A Vergine voli tuttu a moddu so, ma ogni tantu fari ‘na risata aiuta assai.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 2 giugno 2024

♎ Bilancia

Sarai indeciso su tutto oggi, anche su cosa mangiare a pranzo. Forse è meglio se lasci che qualcun altro prenda le decisioni per te. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti aiutari, ogni tantu è megghiu ascutari l’autri.” Voto: 6. La Bilancia si blocca pi la troppa scelta, ma un aiutu ogni tantu è ‘na benedizioni.

♏ Scorpione

La tua passione oggi sarà un po’ troppo intensa per chi ti sta intorno. Cerca di moderare le tue emozioni o potresti spaventare qualcuno. Consiglio delle stelle siciliane: “Cuntieniti, certi cosi megghiu a fari chiù cauddu.” Voto: 7. U Scorpione è ‘n’ vulcanu d’emozioni, ma ogni tantu è megghiu raffreddari ‘nna pocu.

♐ Sagittario

Oggi avrai voglia di avventura, ma finirai per perderti nella routine quotidiana. Forse è meglio pianificare meglio le tue escapate. Consiglio delle stelle siciliane: “Prima di partiri, pensa unni voli arrivari.” Voto: 6. U Sagittario voli scopriru lu munnu, ma a ruttina ci trasi sempri i mezzu.

♑ Capricorno

Oggi ti sentirai più lavoratore del solito, ma non tutti apprezzeranno la tua dedizione. Cerca di bilanciare il lavoro con un po’ di svago. Consiglio delle stelle siciliane: “Arrobba ‘nna pocu di tempu pi tia, ‘u travagghiu aspetta.” Voto: 7. U Capricorno si vota ‘nna fatica, ma un pizzuddu di riposu ci voli.

♒ Acquario

Oggi ti sentirai ribelle, ma forse è meglio non andare troppo controcorrente, specialmente sul lavoro. Consiglio delle stelle siciliane: “Unni c’è troppa friscura, u cori s’arrifrìdda.” Voto: 6. L’Acquario voli sempre fari di testa so, ma ogni tantu è megghiu seguitari l’andatura.

♓ Pesci

Oggi sarai più sognatore del solito, ma attento a non perdere completamente il contatto con la realtà. Consiglio delle stelle siciliane: “I sogni sunnu beddi, ma l’occhi avili apierti.” Voto: 7. I Pisci sunnu sempri ‘nto munnu so, ma ogni tantu è megghiu ristari cu i peri ‘nto terrenu.

Classifica di domenica 2 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Gemelli

3 – Vergine

4 – Scorpione

5 – Capricorno

6 – Pesci

7 – Toro

8 – Bilancia

9 – Acquario

10 – Sagittario

11 – Cancro

12 – Ariete

