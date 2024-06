Oroscopo del giorno: giovedì 13 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 13 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 13 giugno

♈ Ariete

Oggi, Ariete, siete come una palla da demolizione: inarrestabili. Sembra che ogni ostacolo sul vostro cammino sia destinato a cedere sotto la vostra determinazione. Sul lavoro, rispondete alle chiamate e vedrete risultati concreti. In amore, cercate di non mettere troppa carne al fuoco, rischiate di bruciarvi. Consiglio delle stelle siciliane: “Sutta u suli di giugnu, nun truvari scusa, travagghia.” Voto: 7. Vinni l’ura di smuvìrisi e farisi valiri, ma senza abbannunari la prudenza.

♉ Toro

Cari Toro, oggi potrebbe esserci qualche discussione in amore, quindi attenzione a non infastidirvi per la minima cosa. Sul lavoro c’è qualche insidia da superare, forse qualche ansia di troppo, ma presto si potrà superare tutto. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu u travagghiu abbannìa, cerca a cumpagnìa giusta.” Voto: 6. Attenti a non fari troppi capricci, ca poi vi ni pìntiti.

♊ Gemelli

Gemelli, conferme d’amore e emozioni inattese sono all’orizzonte. Ottime opportunità di successo in ogni campo. Sul lavoro, è un periodo florido anche per chi studia. Dimostrate a chi vi circonda il vostro valore. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari u passu cchiù longu di la gamma.” Voto: 8. Fatti valiri ma senza sputari supra ‘nciarmata.

♋ Cancro

Cancro, oggi dovete affrontare tutti i problemi d’amore. Sul lavoro, le cose non vanno benissimo, ma bisogna essere pazienti. Evitate i conflitti con colleghi e superiori. Consiglio delle stelle siciliane: “Cunta fina a deci prima di rissìa.” Voto: 5. Sta jornata nun è di chiddi beddi, ma ccu pacenzia tutto passa.

♌ Leone

Leone, con la luna e Marte nel vostro cielo, la giornata si prospetta importante. Attenzione a chi ha due storie in ballo, però. Sul lavoro, la voglia di azione è tanta anche se è un periodo di riflessione. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu lu suli è a picco, sta’ cchiù vicinu a casa.” Voto: 9. Tira fora la grinta, ma ogni tantu fatti na ripusata.

♍ Vergine

Vergine, la luna vi porta a esprimere tutte le vostre emozioni. Sul lavoro potreste avere un’idea vincente. Ottime relazioni e successo in amore e in ogni campo. Consiglio delle stelle siciliane: “Sutta sutta l’acqua passa.” Voto: 7. Va beni stari attentu e fari finta di nenti, ma poi azzìa.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 13 giugno 2024

♎ Bilancia

Bilancia, oggi siete chiamati a non subire condizionamenti esterni, soprattutto nel prossimo weekend. In amore, cercate di trovare un equilibrio. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu nun sa’ chi fari, statti fermu.” Voto: 6. Na passiata tra li pinsieri, poi fa la scelta giusta.

♏ Scorpione

Scorpione, approfittate di una situazione di comodo per godere di una briosa felicità. Sul lavoro, cercate di non lasciarvi prendere dall’ansia. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi si scanta di moriri, nun camina mai.” Voto: 8. Viviti lu mumentu e nun pinsari troppu a dumani.

♐ Sagittario

Sagittario, fate attenzione a chi non merita la vostra attenzione. Sul lavoro, cercate di essere più concentrati. Consiglio delle stelle siciliane: “Cunta li maccarruni prima di mittirili a cociri.” Voto: 5. Nun t’affidari a tutti, ca certi sunu megghiu lassalli peddiri.

♑ Capricorno

Capricorno, un amore non corrisposto potrebbe portarvi qualche turbamento. Sul lavoro, cercate di mantenere la calma. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli dari cchiù di quantu teni, resta senza nenti.” Voto: 6. Lassari iri quannu nun vali la pena è segnu di saviezza.

♒ Acquario

Acquario, novità in arrivo sul fronte amoroso. Sul lavoro, cercate di gestire le provocazioni con intelligenza. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun dari cuntu a li vuci di fora.” Voto: 7. Scanciari aria ogni tantu fa beni, basta ca nun ti perdi.

♓ Pesci

Pesci, saprete gestire le provocazioni di uno Scorpione e un Capricorno saprà farvi stare bene. Sul lavoro, evitate di essere troppo critici. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi pacenzia, avi la vutti china.” Voto: 8. Sta’ tranquillu e pigghiala comu veni, ca si sistemanu li cosi.

Classifica di giovedì 13 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Gemelli

3 – Scorpione

4 – Pesci

5 – Vergine

6 – Ariete

7 – Acquario

8 – Toro

9 – Bilancia

10 – Capricorno

11 – Cancro

12 – Sagittario

