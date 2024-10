Oroscopo del giorno: giovedì 24 ottobre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 24 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 24 ottobre 2024

♈ Ariete – 24 ottobre 2024

Oggi le stelle sono tutte per te, Ariete. Con la Luna e Venere che collaborano, sei carico di energia e passione. Hai recuperato bene dopo un periodo di stress e ora sei pronto a risolvere problemi sentimentali che avevi messo da parte. Approfitta di questo momento positivo, ma cerca di evitare esagerazioni. Voto: 8️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari ‘u sicuru, ‘a megghiu parola è chidda ca nun si dici.”

Stu jornu pigghiati ‘u cori in manu e strascinati cu forza, ma nun sciddicari, picchì quannu voli pì forza, poti pigghiari na strummulata.

♉ Toro – 24 ottobre 2024

Attento alle finanze, Toro. Mercurio ti rende più riflessivo, ma evita di lasciarti distrarre dai dettagli. In amore, l’equilibrio si trova solo con la pazienza: un po’ di compromesso non guasta. Voto: 7️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Trasi c’a pinna e nesci cu’ ‘u surrisu.”

Hai vulutu fari ‘u capu di tuttu? Pigghiatilla calma, ca a luna ti riri sutta i baffi.

♊ Gemelli – 24 ottobre 2024

Il tuo spirito è brillante e oggi sai come affrontare ogni sfida con il tuo senso dell’umorismo. Le stelle ti consigliano però di non sottovalutare le difficoltà finanziarie. Attento alle spese! Voto: 7️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Spenni sulu chiddu ca hai, ca i futtuni senza cammisa non servinu.”

Si sempre chinu di fantasia, ma ricuorda ca mancu cu l’aria si campa!

♋ Cancro – 24 ottobre 2024

Con la Luna dalla tua parte, sei pronto per fare grandi progetti. Sul lavoro, senti di avere tutto sotto controllo e ciò ti dà molta sicurezza. Attenzione, però, a non lasciarti prendere troppo dall’entusiasmo. Voto: 8️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù vali na manciata di sali ca na sporta di zuccheru.”

Oggi sì ‘na carica d’energia, cancianu ‘i venti, e tu voli sfruttari ogni corrente.

♌ Leone – 24 ottobre 2024

Venere ti coccola, caro Leone, e tu risplendi più che mai. Oggi è una giornata perfetta per dedicarti all’amore e mostrare al mondo la tua parte più affettuosa e passionale. Voto: 9️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Sula l’acqua ca sciddica passa senza livari terri.”

Lu cori ti balla, ma occhiu ca non tutti ti stannu a sentiri.

♍ Vergine – 24 ottobre 2024

Giornata di esplosione vitale per te, Vergine. Usa questa energia per dedicarti alle cose che ami. Sul lavoro, ambizioni e progetti sono in cima alla lista e oggi puoi dare il meglio di te. Voto: 8️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti stari troppu ‘mpicciatu, chiami ‘a jatta e scappa u topu.”

Lu corpu ti dice sì, ma la testa ti fa cuntrastu… sulu tu sai comu ti finisci.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 24 ottobre 2024

♎ Bilancia – 24 ottobre 2024

Stelle perfette per te oggi, Bilancia! Amore, amicizie e lavoro: tutto sembra fluire senza intoppi. Non è una sorpresa se sei tra i favoriti dello zodiaco in questo momento. Voto: 9️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu’ ‘na parola ‘mpizzica, cu’ ‘na parola scunfinisce.”

Tutti ti vonnu bonu, ma non ti fari fussiari, avanti a tutti sta a fari ‘u surici e ‘u surgiutu.

♏ Scorpione – 24 ottobre 2024

Il Sole inizia il suo percorso nel tuo segno, e tu sei più carico che mai. La giornata promette bene per consolidare le relazioni, ma non esagerare con il controllo. Voto: 8️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti è sicuru finché non chiudi a porta e metti lu chiavu.”

Ti pari ca tuttu è sottu ‘u to cuntrollu, ma stai attentu a non stringere troppu ‘a catina.

♐ Sagittario – 24 ottobre 2024

Giornata un po’ complessa per te, Sagittario. Potresti trovarti a combattere con lo stress e con decisioni impulsive. Prenditi una pausa e rifletti. Voto: 6️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi voli assai pigghia nenti.”

Ci voli pazienza, ma tu stancu di circari, stai attenti a non pigghiari ‘u primu ca passa.

♑ Capricorno – 24 ottobre 2024

Giornata molto positiva per il lavoro, ma qualche tensione può sorgere nelle relazioni. Usa il tuo solito pragmatismo e tutto si risolverà. Voto: 7️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti fari pigghiari ‘a fami prima d’assaggiari.”

Nun sei abituatu a falliri, ma ora devi fari ‘u lupu pacienzusu.

♒ Acquario – 24 ottobre 2024

L’amore oggi ti porta qualche tentazione difficile da gestire, ma il lavoro è dalla tua parte. Potresti ricevere un riconoscimento tanto atteso. Voto: 7️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sapi cuntari, non ci voli fari ‘a matimaticu.”

Ammisca amuri e travagghiu, ma sapi ca ‘a somma nun veni sempre quattru.

♓ Pesci – 24 ottobre 2024

Le stelle sono tutte per te oggi, Pesci. C’è una grande opportunità in amore e nel lavoro, ma serve pazienza per non bruciare le tappe. Voto: 9️⃣

Consiglio delle stelle siciliane: “Acqua ca scorri pianu, lava megghiu ogni cosedda.”

Pigghiati tempu, cummogghia ‘u to scogghiu, e viri ca tuttu veni bonu.

Classifica di giovedì 24 ottobre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Pesci

3 – Bilancia

4 – Vergine

5- Cancro

6 – Ariete

7 – Scorpione

8 – Acquario

9 – Capricorno

10 – Gemelli

11 – Toro

12 – Sagittario

