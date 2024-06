Oroscopo del giorno: martedì 18 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 18 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 18 giugno

♈ Ariete

Giornata esplosiva per voi, Ariete! Non appena pensate di aver trovato un po’ di pace, qualcosa o qualcuno arriva a scombussolare i vostri piani. La pazienza è una virtù, ma oggi sarà difficile da trovare. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia a vita comu veni, un ti mpanitari cchiù!” Commento: Sta attento, ca nun è jornata bona pì li sciarri!

♉ Toro

Amici del Toro, oggi vi sentirete come se foste in una corsa a ostacoli: non mancheranno le difficoltà, ma saprete come affrontarle con la vostra solita tenacia. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti forza e nun ti lamentari sempre!” Commento: Avanti a testa rutta, ca nenti t’arresta!

♊ Gemelli

Oggi per voi Gemelli la parola d’ordine è “confusione”. Tra impegni che si accavallano e decisioni da prendere al volo, vi sentirete come in un frullatore. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Testa in chiazza e non fari passi falsi!” Commento: Nun ti fidari di cu ti lusinga troppu.

♋ Cancro

Cari Cancro, le stelle vi suggeriscono di prendervi una pausa. Oggi potrebbe essere una buona giornata per dedicarsi a voi stessi e lasciare che il mondo continui a girare senza di voi. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Ripusati ca la fatica nun scappa!” Commento: Ogni tantu pensaci a tia stissu, ca si sempri pì l’autri.

♌ Leone

Giornata di sfide, Leone! La vostra innata voglia di primeggiare oggi potrebbe portarvi a scontrarvi con qualcuno. Ricordatevi di usare anche la testa oltre al cuore. Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Un c’è chiù surdu di cu non voli sentiri!” Commento: Mantieniti calmu e rifletti prima di agiri.

♍ Vergine

Vergine, oggi il cielo è un po’ nuvoloso. Potreste sentirvi insicuri o confusi riguardo a certi aspetti della vostra vita. Prendetevi del tempo per riflettere e tutto si chiarirà. Voto: 5.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari passi ca poi arrinesci a ripigghiari!” Commento: Sta attento a ogni muvimentu ca fai.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 18 giugno 2024

♎ Bilancia

Bilancia, oggi la vostra capacità di mediazione sarà messa alla prova. Ci saranno tensioni, ma con il vostro charme riuscirete a riportare l’armonia. Voto: 7.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Parra picca e senti assai!” Commento: Chidda lingua to oggi ti sarà d’aiutu.

♏ Scorpione

Scorpione, le stelle vi consigliano di non essere troppo rigidi. Le vostre relazioni potrebbero risentirne se non mostrate un po’ di flessibilità. Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Sta tranquillicu e nun ti fazzu accussì!” Commento: Allenta la presa, ca nun tutti l’amici sunnu nemici.

♐ Sagittario

Sagittario, l’avventura chiama! Oggi potrebbe essere il giorno giusto per iniziare qualcosa di nuovo, un progetto che avete in mente da tempo. Voto: 8.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Cummencia e nun ti firmari!” Commento: Lanciati senza pinsari troppu a chiddi ca parlanu.

♑ Capricorno

Capricorno, la giornata si presenta intensa. Avrete molte responsabilità da gestire, ma la vostra determinazione vi permetterà di affrontare tutto con successo. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Testa bassa e avanti tutta!” Commento: Avanti comu na ruspa, ca nuddu ti ferma!

♒ Acquario

Acquario, oggi sarete particolarmente creativi. Usate questa energia per portare avanti i vostri progetti e non abbiate paura di osare. Voto: 9. Consiglio delle stelle siciliane: “Sparagna e cumanna!” Commento: L’idea è bona, falla fruttari e sarai felici.

♓ Pesci

Pesci, oggi potreste sentirvi un po’ fuori fase. È il momento di fare un passo indietro e riflettere su ciò che davvero desiderate. Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Acchiana ‘n capu e cunzidda l’idee!” Commento: Un t’affannari, pensa cu calma e tranquillità.

Classifica di martedì 18 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Acquario

2 – Sagittario

3 – Cancro

4 – Bilancia

5 – Toro

6 – Capricorno

7 – Leone

8 – Scorpione

9 – Pesci

10 – Ariete

11 – Vergine

12 – Gemelli

