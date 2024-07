Oroscopo del giorno: mercoledì 3 luglio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 3 luglio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 3 luglio 2024

♈ Ariete – 3 luglio 2024

Giornata di grande energia per gli Ariete, ma occhio a non sprecare tutto il carburante in una volta sola! La tua voglia di fare potrebbe portarti a intraprendere mille attività diverse, senza però concluderne nemmeno una. Sii più selettivo e concentrati su ciò che conta davvero. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù fumu e menu arrosto, pigghia lu tempu ca voli e pensa du’ voti prima di fari.” “A mia cchiù fraschi! Oggi, si ti metti a fari tutto chiddu ca ti passa pi la testa, ti finisci la jornata a tinta. Concentrati, fratè!”

♉ Toro – 3 luglio 2024

Oggi il Toro dovrà affrontare una certa pigrizia che lo rende meno produttivo del solito. La tua testardaggine potrebbe giocare a tuo sfavore, rendendoti difficile accettare i consigli altrui. Prova ad essere più flessibile e vedrai che le cose miglioreranno. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Accuminzari è facili, finiri è difficili. Piglia fora la forza ca hai dintra e tira avanti.” “Oggi, fari na cosa ti pari na scumessa. Arrimina a testa e avanti tuttu!”

♊ Gemelli – 3 luglio 2024

Giornata frenetica per i Gemelli, pieni di idee e con voglia di fare. Tuttavia, rischi di disperderti in mille attività diverse senza concludere nulla. Cerca di mantenere il focus su un obiettivo alla volta. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Unni acchiana l’acqua, scinni lu sautu. Organizzati e non ti perdi nenti.” “Cummaredda, oggi si na trottola! Fai una cosa alla vota e tuttu si sistema.”

♋ Cancro – 3 luglio 2024

Il Cancro oggi è come una foglia al vento, influenzabile e mutevole. Le emozioni sono in primo piano e potrebbero farti perdere di vista la realtà. Cerca di mantenere i piedi per terra. Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli jiri avanti avi a purtari pacienza. Calma e cuosa.” “Stasira è come un carciofu, ci su troppi fogghi! Calmati e pigghia lu tempu pi riflettere.”

♌ Leone – 3 luglio 2024

I Leone sono in gran forma oggi, pronti a ruggire e a conquistare ogni obiettivo. Tuttavia, non lasciarti trascinare dall’orgoglio: ascolta anche chi ti sta vicino e potresti trovare consigli preziosi. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nni la casa ci voli un cori cunvinto. Senti puru li cunsigghi di l’autri.” “Patruni, oggi si comu un re! Ma senti puru chi ti voli diri la regina!”

♍ Vergine – 3 luglio 2024

La Vergine potrebbe trovare l’amore dove meno se l’aspetta. È un buon momento per viaggiare e aprirsi a nuove esperienze. Attenzione però a non farsi prendere troppo dall’entusiasmo. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “L’amuri è comu u pani: megghiu sfornatu ca rintra u furnu.” “Oggi puoi truvari l’amuri, ma non fari tutto cu lu cori. Usa puru a testa!”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 3 luglio 2024

♎ Bilancia – 3 luglio 2024

La Bilancia oggi ha bisogno di pazienza, specialmente nelle relazioni. Evita discussioni inutili e cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, meglio non azzardare troppo. Voto: 5.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “U sceccu chi nun voli travagliari, cadi malatu. Pazienza e calma.” “Comare, oggi è megghiu non fari discussioni. Pigghia tutto cu na risata!”

♏ Scorpione – 3 luglio 2024

Venere è dalla parte dello Scorpione, favorendo nuovi incontri. Tuttavia, non è il momento per nuovi progetti importanti. Attenzione alle spese eccessive. Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni cosa a so tempu, non ti sperdiri.” “Amicu, oggi l’amuri è cu tia, ma non fari cose granni. Sta tranquillu.”

♐ Sagittario – 3 luglio 2024

Giornata perfetta per il Sagittario per incontrare nuove persone e vivere avventure emozionanti. Sul lavoro, tutto procede bene, ma non adagiarti sugli allori. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli arrivari luntanu avi a caminari.” “Frati, oggi è tempu di novità e viaggi. Non ti scurdari di mettiri ‘na pietra supra ogni cosa fatta.”

♑ Capricorno – 3 luglio 2024

Il Capricorno potrebbe sentirsi un po’ polemico oggi. Cerca di non imporre le tue idee a tutti i costi e adotta un atteggiamento più conciliante. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “A zita chi troppu voli, nenti otteni.” “Stamattina, non fari troppa caciara. Pigghiatilla comu veni.”

♒ Acquario – 3 luglio 2024

Gli Acquario sono un po’ presi dalle preoccupazioni economiche. Cerca di mantenere la calma e non affrontare i problemi con troppa irruenza. Voto: 5.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sapi l’arti, cci leva a fami.” “Talianu, oggi pensaci du’ voti prima di fari cosi. Calma e sangue friddu.”

♓ Pesci – 3 luglio 2024

Giornata positiva per i Pesci sul fronte lavorativo, con opportunità interessanti all’orizzonte. Tuttavia, non dimenticare di prenderti cura di te stesso. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu’ l’acqua a lingua, porta ‘mpignu.” “Oggi lu travagghiu ti voli beni, ma non scurdarti di ripusari. Avanti cu giudiziu.”

Classifica di mercoledì 3 luglio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Sagittario

3 – Pesci

4 – Vergine

5 – Ariete

6 – Scorpione

7 – Cancro

8 – Gemelli

9 – Acquario

10 – Bilancia

11 – Toro

12 – Capricorno

