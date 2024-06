Oroscopo del giorno: sabato 29 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 29 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 29 giugno

♈ Ariete – 29 giugno 2024

Nonostante tu stia cercando di restare concentrato, oggi potresti sentirti più irrequieto del solito. Lavorare nelle pubbliche relazioni o nella vendita potrebbe rivelarsi fruttuoso, ma cerca di evitare l’impazienza. Amore e salute chiedono attenzione: non chiuderti nelle tue insicurezze e prova un integratore per combattere la stanchezza. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti na cammira ca sulu accussì poi truvari la paci.” Avi abbisogno di tranquillità, pigghiati na pausa e respirati l’aria di casa.

♉ Toro – 29 giugno 2024

Finalmente una giornata in cui tutto sembra andare per il verso giusto. La fortuna ti accompagna sul lavoro e nella vita privata. Approfitta di questo momento per risolvere vecchi dissapori e ristabilire l’armonia. Voto: 9. Consiglio delle stelle siciliane: “Sta serenu e godi di chistu mumentu.” U momentu è propiziu, sfruttalu cu tranquillità e ridi ca la vita è bedda.

♊ Gemelli – 29 giugno 2024

Giornata ideale per concentrarti sulle tue finanze. È il momento giusto per concludere affari vantaggiosi e ottenere il riconoscimento che meriti. Mantieni un atteggiamento concreto e deciso. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Pensaci dui voti avanti ca la testa è ‘mpurtanti.” Cu testa e cori, cci voli sempri pensari prima di agiri.

♋ Cancro – 29 giugno 2024

Sei il protagonista assoluto di oggi. Carisma e fascino sono al top, permettendoti di conquistare qualsiasi cosa desideri. Non ci sono limiti ai tuoi traguardi, basta che tu sappia cosa vuoi veramente. Voto: 10. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi sapi voli e vola, chi non sapi statti accura.” Tu poti fari tuttu, basta ca sapi chi voli.

♌ Leone – 29 giugno 2024

Giornata di cambiamenti, ma non senza sfide. Marte potrebbe mettere alla prova i tuoi nervi, specialmente sul lavoro. Affronta le tue insicurezze e cerca di trovare la radice dei tuoi disagi. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “U passu è chiusu, ma si apri cu la chiavi giusta.” Non ti scuraggiare, ogni problema ha la sua soluzione.

♍ Vergine – 29 giugno 2024

Finalmente una ripresa! Ti senti in forma e ritrovi un benessere psicofisico che avevi trascurato. La tua determinazione è in crescita, preparati a vivere un’estate importante. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Cura ti stissu, ca si non c’è tu non c’è nuddu.” Statti accura e vivi l’estati cu tutta l’energia chi hai.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 29 giugno 2024

♎ Bilancia – 29 giugno 2024

Le cose non girano come vorresti. Ci sono contrattempi e incomprensioni che ti rendono nervoso. Cerca di essere paziente e comprensivo, soprattutto con chi ti sta accanto. Voto: 4. Consiglio delle stelle siciliane: “L’aspettu è longa, ma u tempu passia.” Non ti cummovi, ccu pacenzia tutto passa.

♏ Scorpione – 29 giugno 2024

Nervi a fior di pelle, ma questa agitazione è un invito a muoverti e a non riposare sugli allori. Regalati del tempo libero e goditi l’estate. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “U suli c’abbrazza è megghiu di tuttu.” Datti na riposu e godi di l’estati comu meriti.

♐ Sagittario – 29 giugno 2024

Finalmente fuori dal tunnel. Dopo settimane complesse, le cose cominciano a migliorare. Recupera energie e guarda al futuro con ottimismo. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi lotta vinci, chi sta fermu nenti.” Continua a muoviti avanti, u megghiu è ancora a veniri.

♑ Capricorno – 29 giugno 2024

Una giornata tranquilla, ma è importante mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Non trascurare la tua salute e cerca di rilassarti. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Lu cori è beddu si lu trattuni beni.” Riposa e prenditi cura di tia stissu.

♒ Acquario – 29 giugno 2024

Giornata di grande socialità e leggerezza. Ottimo momento per recuperare rapporti professionali e goderti nuove esperienze. Non esagerare con l’entusiasmo, mantieni i piedi per terra. Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli l’aceddu, voli puru u nidu.” Divettiti, ma ricordati di mantenere un pocu di prudenza.

♓ Pesci – 29 giugno 2024

Oggi ti senti più emotivo del solito. Cerca di mantenere la calma e di non farti travolgere dai sentimenti. Un po’ di introspezione potrebbe aiutarti. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “U mari è granni, ma tu basta ca nadighi beni.” Manti la calma e trova a tranquilità nt’o to cori.

Classifica di sabato 29 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Cancro

2 – Toro

3 – Gemelli

4 – Vergine

5 – Acquario

6 – Scorpione

7 – Sagittario

8 – Ariete

9 – Capricorno

10 – Leone

11 – Pesci

12 – Bilancia

