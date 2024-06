Oroscopo del giorno: venerdì 21 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 21 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 21 giugno

♈ Ariete

Oggi la tua giornata sarà all’insegna di un mix di leggerezza e introspezione. La prima parte del giorno sarà stimolante, ma dal pomeriggio potresti sentire il bisogno di ritirarti in te stesso. Il lavoro richiederà la tua attenzione e potresti dover affrontare alcune questioni in sospeso. Sii oggettivo e non farti travolgere dall’emotività. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Nto travagghiu non t’arristari sulu cu li pinseri.” (Sul lavoro, non restare solo con i pensieri.)

“Arieti, oggi è una giornata di alti e bassi. Mantieni la calma e non lasciarti prendere dall’agitazione.”

♉ Toro

Oggi avrai la possibilità di risolvere vecchie questioni che ti porti dietro da tempo. La tua tenacia sarà premiata, ma cerca di non sovraccaricarti di lavoro. Un buon momento per dedicarti alla famiglia e alla casa. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti un pocu di cuntu cu li tò carusi.” (Dedica un po’ di tempo ai tuoi cari.)

“Toro, oggi è il giorno giusto per sistemare vecchie questioni e rafforzare i legami familiari.”

♊ Gemelli

La tua energia comunicativa sarà al top oggi, approfittane per fare nuove conoscenze o per migliorare le tue relazioni. Tuttavia, cerca di non esagerare con le parole, potresti pentirtene. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù parli, chiù sbagli. Penzaci prima.” (Più parli, più sbagli. Pensaci prima.)

“Gemelli, usa la tua energia comunicativa con saggezza oggi e potrai ottenere grandi risultati.”

♋ Cancro

Oggi potresti sentirti un po’ nostalgico e desiderare maggiore sicurezza emotiva. È il momento ideale per riavvicinarti alla famiglia o per risolvere vecchie questioni. La tua sensibilità sarà la tua guida. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Riavvicinati a cu ti voli beni.” (Riavvicinati a chi ti vuole bene.)

“Cancro, oggi è il giorno perfetto per ritrovare la tua stabilità emotiva accanto ai tuoi cari.”

♌ Leone

Giornata intensa e piena di passione. Non esitare a cogliere ogni opportunità che si presenta. Sarà un giorno perfetto per seguire i tuoi sogni e le tue ambizioni. Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Vivi ogni mumentu comu siddu fussi l’urtimu.” (Vivi ogni momento come se fosse l’ultimo.)

“Leone, oggi è il tuo giorno. Non fermarti e segui il tuo cuore con coraggio.”

♍ Vergine

Settimana con qualche complicazione. Sarai polemico e nervoso, ma cerca di non ingigantire i contrasti. Mantieni la calma e cerca di affrontare le avversità con pazienza. Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari di na muzzicata un trapanaturi.” (Non fare di una piccola cosa un grande problema.)

“Vergine, oggi mantieni la calma e affronta le difficoltà con serenità.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 21 giugno 2024

♎ Bilancia

Giornata un po’ noiosa, ma con possibilità di miglioramento da metà settimana. Cerca di fare affidamento sulle tue forze e di trovare gioia nelle piccole cose. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Trova lu piaciri anchi nti li picculi cosi.” (Trova il piacere anche nelle piccole cose.)

“Bilancia, oggi è una giornata piatta, ma non perdere la speranza. Le cose miglioreranno presto.”

♏ Scorpione

Oggi potresti essere un po’ troppo esigente con gli altri. Cerca di essere più accondiscendente e di non fare arrabbiare nessuno. La tua determinazione sarà utile, ma usala con saggezza. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Non cumannari sempri, ogni tantu cedi.” (Non comandare sempre, ogni tanto cedi.)

“Scorpione, usa la tua determinazione con saggezza e cerca di non essere troppo esigente.”

♐ Sagittario

Settimana altalenante, ma da metà settimana ritroverai le energie. Cerca di non lasciarti prendere dalle polemiche e di mantenere la calma. Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari casu a li pruvucazioni.” (Non dare importanza alle provocazioni.)

“Sagittario, oggi mantieni la calma e non lasciarti provocare. Le cose miglioreranno presto.”

♑ Capricorno

Giornata di prudenza. Misura le parole e non fare promesse avventate. Apprezza il silenzio e le esperienze che ti avvicinano alla tua parte migliore. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni tantu stari mutu è megghiu.” (Ogni tanto stare zitti è meglio.)

“Capricorno, oggi la prudenza è fondamentale. Ascolta più di quanto parli.”

♒ Acquario

Giornata di libertà e divertimento, ma attento a non esagerare. Usa il tuo umorismo unico per fare nuove amicizie, ma fai attenzione a non offendere nessuno. Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Divèrtiti, ma cun giudiziu.” (Divertiti, ma con giudizio.)

“Acquario, oggi è un giorno di libertà. Divertiti, ma non esagerare.”

♓ Pesci

Oggi potresti sentirti un po’ distratto e caotico. Lascia spazio ai sogni e alle piccole libertà, ma cerca di mantenere un minimo di ordine. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Sogna, ma teni li pedi ‘nterra.” (Sogna, ma tieni i piedi per terra.)

“Pesci, oggi è un giorno per sognare, ma cerca di mantenere un minimo di ordine nella tua vita.”

Classifica di venerdì 21 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Gemelli

3 – Acquario

4 – Toro

5 – Sagittario

6 – Cancro

7 – Ariete

8 – Bilancia

9 – Scorpione

10 – Capricorno

11 – Pesci

12 – Vergine

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI