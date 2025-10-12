Oroscopo Leone: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana siete un po’ come un espresso delle 7 del mattino: veloci, rumorosi e con poche fermate per i sentimenti. Il lavoro vi prende tutta l’attenzione, siete concentrati come se steste lanciando un razzo su Marte. E infatti chi vi sta accanto inizia a chiedersi se vivete ancora in casa o vi siete trasferiti in ufficio.

Venere si fa interessante dal 13, quindi se siete single o reduci da un mezzo disastro amoroso, potreste rimettervi in gioco e trovare qualcuno che non scappi davanti al vostro ego grande quanto un cartellone pubblicitario. Ma serve volontà e soprattutto tempo…che al momento usate tutto per rispondere alle mail o fissare zoom call di dubbia utilità.

Lavorativamente siete in forma smagliante. Se lavorate con il pubblico siete praticamente una star del red carpet (versione con la stampante e il badge). Ottimi giorni per firmare contratti, concludere affari o avviare qualcosa di nuovo e finalmente interessante.

La salute regge, ma solo se vi ricordate che anche voi, ogni tanto, dovete respirare. Venerdì sarà una giornata top per combinare lavoro e piacere… magari con una cenetta che non si concluda davanti al PC.

Sei il re della giungla, ma se continui così finisci con la sciatica.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: T’hai misu a travagghiari comu ‘n tratturi, ma l’amuri nun è ‘na email ca po’ aspittari. Statti accura, ca si resti sulu è picchì unni dai tempu a nuddu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI