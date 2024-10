Oroscopo Leone: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Caro Leone, questa settimana sembra fatta apposta per il protagonista che sei, ma non pensare di essere su un set cinematografico 24/7.

In amore, Venere è tua amica dal 17, quindi potresti approfittarne per fare nuove conquiste. Però, se la tua relazione è vecchia e stantia, sembra più una battaglia contro una vecchia poltrona che non ti lascia in pace. Cerca di essere paziente, anche se vorresti ribaltare tutto come un re infuriato.

Sul lavoro, non lottare contro i mulini a vento! Giove ti sostiene, ma attenzione ai capi: non ti piace che qualcuno ti dica cosa fare, e questa settimana ti sentirai un po’ Don Chisciotte. Cerca di mantenere la calma, perché gli scontri con l’autorità non finiranno con te che ti prendi un bel premio.

Fisicamente, ottobre ti ha già messo alla prova, e il weekend potrebbe vederti un po’ stanco. Non strafare.

“Leone, non sei il re della giungla, ma almeno prova a non essere il re dei drammi!”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Si’ forti, ma ricorda ca’ macari i re hannu bisogno di riposari.”

