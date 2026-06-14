Oroscopo Leone: settimana dal 15 al 21 giugno 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti vede protagonista di una lenta ma costante risalita dopo giorni in cui perfino tu, che normalmente entri in una stanza come se fossi il proprietario del palazzo, hai dovuto fare i conti con nervosismi, dubbi e una certa insofferenza verso tutto e tutti. Il Leone resta un segno orgoglioso, passionale e generoso, ma quando sente di non ricevere l’attenzione che merita o quando le cose non seguono il copione che aveva immaginato, tende a diventare più rigido e meno disposto a mediare. Nei prossimi giorni, però, il cielo ti aiuta a ritrovare equilibrio. Le tensioni che hanno complicato alcuni rapporti iniziano a perdere forza e questo permette di recuperare dialoghi che sembravano essersi arenati.

Chi vive una relazione stabile avrà l’opportunità di affrontare questioni rimaste sospese senza trasformare ogni confronto in una finale mondiale. La voglia di stare bene insieme torna a prevalere sul desiderio di avere ragione a tutti i costi. Per i single la situazione è diversa ma altrettanto interessante. Hai voglia di emozioni vere, di persone che sappiano stimolare la tua mente oltre che il tuo ego. Non sei disposto ad accontentarti e fai bene, perché questa fase ti invita a osservare con attenzione chi entra nella tua vita prima di concedere il pass per accedere al tuo regno personale.

Anche sul piano professionale il momento è promettente. Giugno richiede ancora prudenza, ma la tua mente è già proiettata verso il futuro. Idee, strategie e progetti iniziano a prendere forma e molte intuizioni nate adesso potrebbero diventare fondamentali nelle prossime settimane. Sei tra i segni che percepiscono il cambiamento prima degli altri e infatti qualcosa si sta muovendo. Nuove collaborazioni, incarichi o opportunità iniziano a comparire all’orizzonte. Non serve correre: il tuo compito è preparare il terreno con intelligenza.

L’unico settore che richiede maggiore attenzione è quello delle energie. Marte continua a renderti combattivo ma anche più incline agli eccessi. Hai la tendenza a voler fare tutto contemporaneamente, come se le giornate avessero quaranta ore. Purtroppo non è così. Il corpo ti chiede pause, recupero e una gestione più equilibrata delle forze. Se ascolterai questi segnali arriverai molto più preparato alla fase favorevole che sta per aprirsi.

Stai già festeggiando il successo del futuro mentre il presente ti chiede gentilmente di fare un pisolino.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Camina senza furzari i tempi e senza vuliri fari tuttu subitu, picchì chiddu ca stai priparannu ora ti darà soddisfazioni assai cchiù granni tra picca.

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