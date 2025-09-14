Oroscopo Leone: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Settimana incandescente per il tuo ego, che attualmente è gonfio come un pallone aerostatico e pronto a sollevarsi al minimo complimento. Venere nel segno ti rende irresistibile come una carbonara a mezzanotte, e le storie potrebbero nascere anche mentre fai la spesa, il pieno o sbagli numero di telefono.

Se già sei in coppia, è tempo di mettere in chiaro le cose, magari con eleganza. No, non con la solita teatralità da telenovela sudamericana. Sei passionale, ma stavolta anche sorprendentemente capace di perdonare. Un miracolo cosmico.

Nel lavoro, sei come un leone vero: vedi l’obiettivo, lo fissi, e scatti. Ma attenzione: il fatto che tu abbia vinto non significa che devi dirlo ogni cinque minuti. Sì, hai fatto centro, sei stato brillante, ti sei liberato di ostacoli – e ti adoriamo per questo – ma adesso abbassa un po’ il volume dell’autocompiacimento.

Martedì è la giornata ideale per azzannare nuove opportunità. Se sei uno studente, la concentrazione sale alle stelle. Se lavori, le sfide ti gasano come Red Bull a stomaco vuoto.

Occhio però al fisico. Verso giovedì potresti sentirti stanco: troppi ruoli da gestire, troppe aspettative. Non è che devi essere sempre il re o la regina di tutto. Ogni tanto, puoi anche solo… respirare.

Ti senti invincibile… finché qualcuno non osa contraddirti. Poi è panico.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Si mi dici ca mi voi beni, mi brillanu l’occhi; ma si mi trascuri, mi scantu e ti facciu sentiri la ruggita.

