Oroscopo Leone: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

LEONE – Ti senti come un re in esilio: fiero, bellissimo, ma un po’ stanco di combattere da solo. La verità è che sei in piena fase di metamorfosi sentimentale. Stai tornando ad amare… prima te stesso, poi forse qualcuno degno di tanto splendore. Metà settimana ti regala una voglia di passione che sembrava scomparsa nella nebbia della noia quotidiana. Ti guardi allo specchio e dici: “Ma io sono ancora capace di farmi battere il cuore, eccome”. Ma attenzione: i sentimenti non vanno messi alla prova con sguardi drammatici o frasi da soap.

In ambito professionale, finalmente qualche spiraglio. Arriva una risposta, un cenno, una mail che non ti fa venire voglia di lasciare tutto per aprire un chiringuito. Le stelle dicono che si riparte, ma con calma. Niente fuochi d’artificio subito, piuttosto piccoli successi silenziosi che ti aiutano a rimettere in ordine idee e priorità. Saturno ti chiede pazienza, ma ti dà in cambio il permesso di smettere di accontentarti.

Fisicamente, stai recuperando bene. I fastidi che ti hanno fatto sentire una caricatura stanca di te stesso stanno lentamente svanendo. Approfitta delle giornate di martedì e mercoledì per dedicarti a te stesso, anche solo per fare quel controllo medico che rimandi da secoli o per spegnere il telefono e respirare in silenzio. Il tuo corpo ti parla, ma tu lo ascolti solo quando urla.

Non puoi avere tutto sotto controllo, soprattutto quando l’unica cosa che vuoi è sentirti importante, anche mentre stai lavando i piatti.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari ca si sempri tu u suli… ma ogni tantu fari beni puru un pocu d’ombra.

