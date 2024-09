Oroscopo Leone: settimana dal 16 al 22 settembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Caro Leone, sembra che questa settimana tu possa ottenere grandi successi senza sforzarti troppo, o almeno così dicono i pianeti. Giove e Venere sono dalla tua parte, e se sei in una relazione di lunga data, ti tocca risolvere qualche piccola noia di coppia.

Forse dovresti iniziare a pensare che anche tu, sotto quella criniera, hai un cuore che ha bisogno di amore e di sogni, quelli che hai accantonato da troppo tempo. Se sei single, è ora di riprendere quei sogni e rimetterti in gioco. Sul lavoro ti va alla grande, purché tu non dimentichi di riflettere bene prima di agire. Occhio però a non farti prendere troppo dall’ambizione e finirla senza energie verso il weekend.

Sei una locomotiva, ma occhio a non deragliare per troppa velocità!

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Fermati un pocu, ca sennu troppu furriatu mancu a stazioni ci arrivi!”

