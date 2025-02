Oroscopo Leone: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Ti senti un sovrano e lo dimostri pure in amore: se la tua relazione ha superato le ultime turbolenze, complimenti, sei pronto per un altro round di caos sentimentale! Ma non disperare, perché Venere ti regala un tocco di saggezza: invece di ringhiare, potresti iniziare a filosofeggiare. Insomma, prova a dire “Che sarà, sarà” invece di “O con me o contro di me”.

Sul lavoro, dopo una prima parte di febbraio da dimenticare, ecco che finalmente torna il tuo spirito da leader. Mercurio ti illumina il cammino con intuizioni brillanti, mentre Giove ti lancia opportunità: peccato che a volte la tua testardaggine le calpesti come se fossero foglie secche. Dai, provaci: ascoltare gli altri non è un crimine!

Settimana energica, anche se dovrai risolvere qualche guaio familiare: sì, anche il re della foresta deve fare i conti con il bucato e le bollette! La Luna ti darà una carica extra martedì e mercoledì.

Finalmente ruggisci invece di miagolare!

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Se troppu forti, ma ogni tantu scinn’i lu tronu e taliati ‘ntunnu, ca sulu nun si cummanna mancu ‘n ciriveddu.”

