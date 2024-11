Oroscopo Leone: settimana dal 18 al 24 novembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Sei un vulcano emotivo questa settimana, ma attenzione: rischi di trasformare ogni divergenza in un’epica lotta di orgoglio. Marte ti dà una carica esplosiva e la voglia di vincere ogni discussione, anche quelle che non ti riguardano direttamente.

La domenica sarà il tuo apice, quando potresti incrociare sguardi intriganti e vivere emozioni intense, soprattutto se lasci da parte il bisogno di avere sempre ragione. Sul lavoro, stai per diventare il Rocky Balboa della tua azienda: pugni (metaforici) sul tavolo e voglia di cambiare il mondo. Ma attento a non esagerare: non tutti apprezzano il tuo spirito battagliero.

Un po’ di vitamine e una passeggiata ti faranno bene, soprattutto venerdì, per evitare che lo stress ti schiacci come un tir.

Sei talmente testardo che potresti litigare anche con uno specchio.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Fai menu’ u leone e cchiù u surci, accura ca u stomacu tu scanta!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI