Oroscopo Leone: settimana dal 2 all’8 dicembre 2024

LEONE – Sei il re della savana e, come tale, pretendi chiarezza da chi ti gira intorno, soprattutto in amore. Dal 7 dicembre Venere ti guarda storto, quindi meglio affrontare subito i discorsi scomodi. Giovedì ti sentirai come un leone in gabbia, ma tranquillo, il weekend promette ruggiti di sollievo.

I single? Anche loro sono in bilico tra novità eccitanti e momenti di incertezza: dipende tutto dalla tua scelta, mica facile, vero? Sul lavoro, non basta pavoneggiarti con le tue qualità, serve anche un po’ di strategia. Occhio a chi cerca di rifilarti colpe non tue: il venerdì, però, potrebbe riservarti un lampo di genio.

È tempo di progettare, magari pensando già ai vizietti per il 2025. La settimana ti chiede tanto, quindi gestisci lo stress, e ricordati di nutrire la mente, non solo l’ego.

“Leone, il tuo ruggito questa settimana? Un po’ rauco, ma sempre affascinante!”

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Accura chi parra troppo, ca a voti è megghiu fari u surdu e pinsari pi tia.”

