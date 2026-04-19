Oroscopo Leone: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Settimana da sovrano assoluto del regno zodiacale, e in effetti tu entri in scena con quell’aria di chi non passa mai inosservato nemmeno quando va solo a comprare il pane. Nei sentimenti arriva un momento decisivo, uno di quelli in cui non hai più voglia di restare sospeso tra dubbi, promesse vaghe e relazioni che vanno avanti per inerzia. Se una storia mostra crepe da tempo, adesso senti forte il bisogno del famoso “dentro o fuori”. Non perché ami il dramma, anche se ogni tanto lo interpreti bene, ma perché desideri chiarezza e rispetto.

Le coppie solide possono rafforzarsi attraverso un confronto sincero, persino acceso, ma utile. Tu hai bisogno di verità, non di scenografie romantiche montate male. Se sei single, il fascino è altissimo: magnetico, evidente, quasi ingiusto verso gli altri segni. Però sei selettivo. Non cerchi passatempi leggeri né persone che applaudano soltanto: vuoi qualcuno che ti incuriosisca davvero, che regga il tuo ritmo e che non svenga davanti alla tua personalità.

Sul piano professionale il cielo sembra averti eletto dipendente del mese. Hai energia, lucidità, carisma e una capacità comunicativa che può aprire porte importanti. Sei convincente, autorevole e molto più centrato del solito. Se hai trattative in corso, colloqui, proposte o richieste da avanzare, questa è la settimana giusta per muoverti. Restare fermo ora sarebbe come avere un palco pieno e scegliere di stare dietro il sipario. Nuove sfide possono essere vinte, ma devi esporti, rischiare e mostrare ciò che sai fare. Quello che inizi adesso può diventare la base di risultati molto forti nei prossimi mesi.

La vitalità cresce e si sente. Ti senti forte, determinato e pronto a fare tutto contemporaneamente. Il problema è proprio questo: tutto contemporaneamente. Il rischio è riempirti di impegni, pretendere troppo da te stesso e arrabbiarti pure se non riesci a essere perfetto. Dosare le energie sarà fondamentale. Anche l’umore potrebbe risentire di tensioni affettive irrisolte, quindi non ignorare il lato emotivo. Movimento, svago e pause intelligenti saranno il tuo segreto.

Brilli così tanto che pure i tuoi problemi arrivano con ingresso trionfale.

Voto: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: Camina a testa auta ma ricordati ca puru lu cori voli paci e quannu ti fermi un pocu, la forza raddoppia.

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