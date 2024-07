Oroscopo Leone: settimana dal 22 al 28 luglio 2024

LEONE – Ti sei finalmente scrollato di dosso quel periodo burrascoso di febbraio. I single si preparino per un weekend di incontri interessanti. Se hai appena chiuso una relazione, è il momento del recupero. Per chi è in una relazione stabile, portala avanti, anche a metà servizio se necessario!

Sul fronte lavorativo, i prossimi mesi saranno decisivi per impostare un finale d’anno vincente. Questo è il momento giusto per agire e proporre nuove idee, non perdere tempo! Attenzione però, perché la settimana inizia con qualche acciacco, residuo dei problemi di maggio. Le tensioni emotive non mancano, soprattutto se stai ancora elaborando un distacco familiare.

Sorpresa! L’amore part-time è come un caffè decaffeinato: funziona, ma non ti sveglia.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Se un amuri ci voli a mità, mi raccumannu di un ti scurdari di l’altra mità.”

