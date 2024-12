Oroscopo Leone: settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Venere sembra essersi svegliata col piede sbagliato e ha deciso di trasferire tutto il suo nervosismo su di te.

Discussioni con il partner? Ci sono. Con gli ex? Ovviamente. Con te stesso davanti allo specchio? Anche. Il consiglio? Respirare profondamente e contare fino a dieci prima di trasformarti in un leone ruggente… o isterico. Sul lavoro, qualche sprazzo di fortuna all’inizio della settimana ti fa pensare che forse il karma non è del tutto spietato con te.

Ma attenzione, consulta un esperto prima di buttarti in decisioni azzardate: l’istinto da predatore questa volta potrebbe tradirti. Il tuo benessere dipende molto dalle persone intorno a te, quindi, se possibile, frequenta chi non ti provoca il mal di testa.

Sei un leone, ma questa settimana sembri più un gattino con il pelo arruffato.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti calmu, picchì si chi rispunni prima ca finisci u discursu, pari chiù scemu di cu attacca.”

