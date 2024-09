Oroscopo Leone: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Ah, Leone! La tua settimana è un po’ come cercare di risolvere un cubo di Rubik mentre fai equilibrismo su un filo. In amore, se hai davanti due potenziali partner, è meglio che ti prenda il tempo necessario per decidere.

Giove ti dà una mano nel renderti più sicuro di ciò che vuoi veramente, ma lascia che le cose si sviluppino naturalmente. In campo lavorativo, sei già su un’ottima strada: cambiamenti e miglioramenti sono dietro l’angolo, quindi tieni alta la bandiera dell’ottimismo.

Il tuo benessere? Dopo settimane di stress, è ora di concederti una pausa e concentrarti su una routine più sana. Sei pronto a sentirti una tigre… o almeno una gattina rilassata.

Voto: 8.

“Essere indecisi tra due persone? Un classico. Come scegliere tra la pizza e il sushi: impossibile!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Aspetta, ca ogni cosa veni cu tempu. Non fari comu u ventu, che cambi ogni menzu minutu.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI