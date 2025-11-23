Oroscopo Leone: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana, sembri un direttore d’orchestra pronto ad alzare la bacchetta e dirigere la sinfonia della tua vita sentimentale e pratica. Marte ti spinge a prendere iniziative importanti e tu, che non hai mai avuto paura dei grandi passi, senti che è il momento giusto per decidere se consolidare un rapporto, sposarti, convivere o dare una svolta a una situazione che da troppo tempo è sospesa. Se sei single, invece, le stelle ti mettono davanti incontri carichi di scintille. L’universo ti strizza l’occhio e tu rispondi con un ruggito elegante. Persino le eventuali separazioni che si profilano all’orizzonte non hanno un sapore doloroso: hanno il tono della liberazione, come quando ti togli finalmente un cappotto troppo pesante.

La parte materiale, però, ha qualche grattacapo: soldi, questioni legali, documenti, rallentamenti. Niente che un Leone non possa affrontare, ma comunque un fastidio cosmico che ti fa alzare un sopracciglio regale. Sul piano delle opportunità, invece, è tutto un fiorire. Sei al centro dell’attenzione, qualcuno di influente nota il tuo talento e le tue capacità tornano ad avere il palco che meritano. È un ottimo momento per ampliare la tua rete, approfondire amicizie, esplorare interessi che avevi accantonato. Solo gli investimenti restano delicati. Meglio andarci piano, osservare, ponderare.

Fisicamente vivi giornate di forza, soprattutto prima del 26, quasi come se ti sentissi invincibile. Ma il 27 porta una piccola flessione, uno di quei giorni in cui senti che il mantello da supereroe pesa più del solito. In questo periodo così dinamico, il rischio è cadere nella confusione mentale: troppe idee, troppi stimoli, troppe responsabilità. E tu, pur essendo un segno di fuoco, hai bisogno di disciplina per reggere tutto questo movimento. Se controlli i tuoi punti deboli e ti dai delle regole, la settimana ti porta lontano.

Sei così lanciato che persino il destino ti chiede di rallentare per starti dietro.

Voto: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Ricordati chi sei forti, ma si voli troppu ‘nanzu ti scappi ‘u gustu di la cursa”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI