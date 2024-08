Oroscopo Leone: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana, caro Leone, sei pronto a ruggire in amore, ma occhio a non farlo solo per far ingelosire il tuo ex! Venere sta tornando in pista, e se c’è stato un passato difficile da dimenticare, ora hai la possibilità di farlo sul serio. Però, ricordati che iniziare una nuova storia solo per provocare non è proprio il massimo della strategia amorosa. Verso il fine settimana potresti sentirti un po’ sottotono, ma giovedì e venerdì promettono scintille.

Sul lavoro, è il momento di fare quel passo in avanti che hai rimandato per troppo tempo. Mercurio retrogrado nel segno ti darà una mano a rivedere quei progetti che hai lasciato nel cassetto, adattandoli per un autunno che promette bene. Se lavori in proprio, buttati: è il momento giusto per lanciarsi. Ma attento, le prossime settimane potrebbero essere faticose. Se lavori per un’azienda, prova a chiedere un riconoscimento per tutto quel lavoro extra che stai facendo.

Hai energia da vendere, grazie a Marte e Giove che ti sostengono, ma occhio a non esagerare: un po’ di divertimento ci vuole, soprattutto nel weekend. Insomma, stai attento a non bruciarti tutto il carburante troppo in fretta!

Voto: 8/10. “Non è sempre tempo di battaglia, a voti bisogna pure ripusari!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi troppu voli pigghiari, prestu s’affatica e nenti avi!”

