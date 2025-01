Oroscopo Leone: settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Caro Leone, questa settimana sei una vera centrale nucleare di energia positiva, ma attento a non usarla tutta per cose inutili come innamorarti di chi non ti fila o investire il tuo tempo in chiacchiere con persone che non meritano.

Sei pronto a fare incontri che potrebbero risollevarti, tipo quello con il barista che sa sempre esattamente come vuoi il caffè. Nel lavoro, attenzione alle scartoffie: occhio alle questioni legali e finanziarie, perché non è il caso di trasformarti in un “Leone spendaccione”.

E smettila di caricarti delle responsabilità altrui: non sei la banca, non sei il terapeuta e, soprattutto, non sei la mamma di nessuno.

Voto: 8

Sei in modalità “Leone magnanimo”, ma ricordati che pure i re ogni tanto riposano.

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti i fatti toi, ca l’energia è comu lu pani: si consuma e nun si rinnova subitu.”

