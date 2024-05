Oroscopo Leone: settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Caro Leone, finalmente Venere torna a sorriderti e ti invita a goderti le amicizie e a uscire di più. Non sottovalutare l’importanza di socializzare, specialmente dopo un inizio anno così impegnativo.

Questa settimana è ideale per incontri magici e per riscoprire complicità ed entusiasmo, specialmente se la tua relazione è solida. Anche se hai appena vissuto una separazione, ora sai con chi vuoi davvero stare. Le nuove storie sono intriganti, ma dovrai moderare le tue aspettative.

Sul lavoro, è il momento di stare attenti a ciò che accade intorno a te. Dopo settimane di ricerca di stabilità e di ritiro per problemi fisici, ora puoi finalmente recuperare le energie per nuovi progetti che inizieranno a giugno. Le scelte fatte in passato si riveleranno utili questa settimana.

La tua forma fisica ha sofferto nelle ultime quattro settimane, ma i più forti tra voi hanno resistito. Evita sforzi eccessivi e dedica il tempo a attività che ti danno soddisfazione.

Voto: 8. “Finalmente il ruggito del Leone si fa sentire, non farti sfuggire questa occasione!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti attientu, picchì sta settemmina può purtari occasioni e incontri pi granni.”

