Oroscopo Leone: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

LEONE – La settimana si presenta con un umore più ballerino di una playlist Spotify in modalità shuffle. Soprattutto in amore, ti ritrovi a gestire scosse sotterranee che potrebbero far saltare l’equilibrio già precario che stavi cercando di mantenere da un po’. Chi ha una relazione stabile potrebbe trovarsi a dover affrontare discussioni su argomenti che credeva archiviati. Il punto è che tu sei bravo a fare finta di nulla, a mettere il tutto sotto al tappeto, con quel sorrisetto da “va tutto bene, sono un leone, io controllo tutto”. Peccato che Venere, nella seconda parte della settimana, decida di tirare su il tappeto e mostrare tutta la polvere emotiva accumulata.

Se il tuo partner ha avuto atteggiamenti che hai sopportato in silenzio, è possibile che tu adesso voglia dire tutto in blocco. Ma attenzione a non esagerare: non tutto è una battaglia per il potere, ogni tanto serve anche un po’ di empatia (sì, pure tu). Chi invece è single potrebbe trovarsi a fare i conti con un certo senso di confusione: ti senti carico, affascinante, pieno di energia… ma non riesci a trovare nessuno che sia davvero all’altezza. Forse perché stai cercando qualcuno che ti idolatri anziché qualcuno con cui costruire davvero qualcosa. Prova a cambiare prospettiva: non è detto che chi non ti applaude ogni cinque minuti non ti voglia bene davvero.

Sul lavoro la tensione si fa sentire. Il Sole e Marte ti spronano all’azione, ma tutto attorno sembra rallentarti: i colleghi distratti, i progetti fermi, i soldi che escono e non tornano. Potresti vivere momenti di irritazione profonda: magari qualcosa che ti era stato promesso salta o viene rimandato, oppure ti accorgi che un investimento non ha dato i frutti sperati. Se hai un lavoro stagionale o a progetto, potresti sentire il bisogno di una conferma che però tarda ad arrivare. Mantieni il sangue freddo: gennaio sarà decisamente più chiaro.

A livello fisico, la settimana parte con un senso di stanchezza. Ti senti sottotono, forse anche leggermente sfasato. Colpa delle troppe cose a cui vuoi stare dietro contemporaneamente: devi smetterla di credere di poter essere ovunque e sempre perfetto. Natale ti porterà un po’ di tregua, ma solo se deciderai di spegnere il bisogno di compiacere tutti e accendere quello di prenderti cura di te.

Hai il carisma di sempre, ma sei in modalità “regina del dramma” anche quando si rompe il telecomando.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu ti scanti di perdiri ‘u cuntrollu, finisci ca ti perdi puru tu e ‘u restu resta a guardari.

