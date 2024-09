Oroscopo Leone: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

LEONE – Attenzione Leone, la settimana promette di essere un po’ come una telenovela: colpi di scena, drammi improvvisi e quel pizzico di tensione che non guasta mai. Sul fronte dei sentimenti, c’è aria di tempesta. La tua natura fiera ti spinge a voler dominare ogni situazione, ma questa volta sarebbe saggio rilassarsi e lasciar andare qualche sospetto di troppo. Non è il momento di allontanarsi da chi ami, anche se i nervosismi sono dietro l’angolo. Cerca di cogliere l’opportunità di risolvere qualche dissidio con il partner.

Al lavoro, il Leone che sei vuole farsi valere, e questa settimana hai una bella combo di pianeti a darti una spinta. Giove, Sole e Venere sono i tuoi alleati, quindi vai avanti a passo sicuro ma con diplomazia: la forza bruta non serve, lascia che il tuo fascino naturale faccia il lavoro sporco per te. Attenzione però, il portafoglio piange ancora un po’. Non farti prendere dalla frenesia degli acquisti, meglio aspettare tempi migliori per le spese pazze.

A livello di benessere, venerdì e sabato avrai un’iniezione di grinta grazie alla Luna. Il che significa che potresti finalmente riuscire a risolvere quei fastidi che ti trascini dietro da un po’. Occhio però a non far entrare le beghe d’amore nel tuo equilibrio emotivo, rischiano di appesantirti più del necessario.

Voto: 7 – “Non si può essere sempre il re della giungla, ogni tanto ci vuole anche un po’ di relax.” Consiglio delle stelle siciliane: “Leone, pigghia ‘nattiminu di paci, ca ‘u cori avvilutu unn’è bonu pi nenti!”

