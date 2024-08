Oroscopo Leone: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Ah, Leone, sei sempre sotto i riflettori, vero? Con Venere ancora nel tuo segno, l’amore sarà il tuo palcoscenico. Non c’è ostacolo che tu non possa superare, e le questioni pratiche? Risolte in un battito di ciglia. Ti sentirai più leggero e pronto ad abbracciare l’amore. Aspettavi una conferma? Potrebbe arrivare in questi giorni, rendendo possibile ciò che sembrava impossibile. E per chi desidera ufficializzare un’unione, questo è il momento perfetto. Compleanno in arrivo? Non farti troppi castelli in aria per i regali, mi raccomando.

Nel lavoro, il coraggio è la parola d’ordine. Dovrai prendere decisioni rapide, anche a costo di sembrare un po’ ribelle. Gratifiche economiche in arrivo per molti di voi, specialmente per chi ha un’attività indipendente. Da maggio tutto sembrava difficile, ma ora le cose sono cambiate.

La tua salute sarà in crescita grazie alla posizione favorevole dei pianeti, ma occhio al fine settimana, potrebbero esserci delle giornate più difficili.

Se ti senti invincibile, ricordati che anche Superman ha la sua kryptonite.

Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù avanti ca semu, chiù forti divintamu.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI