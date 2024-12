Oroscopo Leone: settimana dal 9 al 15 dicembre 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Preparati a un mix esplosivo di emozioni, parole di troppo e accenni di nostalgia. In amore, il tuo ghiaccio emotivo è spesso come quello del freezer: resistente, ma destinato a sciogliersi se lasci la porta aperta troppo a lungo.

Sì, c’è il rischio che una semplice amicizia diventi qualcos’altro. E no, non è il tuo gatto. Ma smettila di pensare al passato, che tanto quello non ti pensa più.

Nel lavoro, il tuo modo di “dire pane al pane” sta creando più fermento che in una panetteria. Diplomazia cercasi! Intanto, il benessere urla a gran voce: “fermati!”… perché senza relax, sembri una pentola a pressione senza valvola. Giovedì e venerdì? Giorni perfetti per capire cosa non funziona.

Voto: 7

Sei un leone, ma con l’anima di un criceto sulla ruota dei sentimenti.

Consiglio delle stelle siciliane: “Finiscila di fari a testa dura e arripòsati… ca senza energia mancu u re della foresta cumanna!”

