Oroscopo Leone: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

LEONE – Le ultime settimane non sono state semplici e lo sai bene. Le tensioni accumulate hanno lasciato qualche segno, soprattutto sul piano affettivo. Dubbi, silenzi, domande non dette hanno messo alla prova la tua proverbiale sicurezza, facendoti sentire meno saldo del solito. In famiglia o nelle relazioni più strette potrebbe essere necessario un chiarimento, perché alcune dinamiche trascinate nel tempo rischiano di esplodere se ignorate ancora. I rapporti già fragili potrebbero attraversare una nuova fase critica, mentre quelli più solidi hanno l’occasione di rafforzarsi passando attraverso un confronto sincero, anche se faticoso. A partire dalla seconda parte del mese l’aria cambia e inizi lentamente a liberarti di un peso che ti portavi dietro da troppo tempo. Il 15 resta la giornata più nervosa, in cui potresti reagire in modo eccessivo se provocato.

Sul lavoro, però, ritrovi lucidità. Problemi che fino a poco fa ti sembravano insormontabili ora appaiono più gestibili, anche perché hai iniziato a riconoscere i tuoi limiti senza viverli come una sconfitta. È una presa di coscienza utile, che ti permette di evitare errori già commessi. Attenzione a non riversare sul lavoro tensioni nate in ambito familiare: prima di arrivare allo scontro diretto, prova a capire cosa ti rende davvero insoddisfatto.

Dal punto di vista fisico l’energia cala più facilmente, anche a causa di un appetito più accentuato che rischia di farti perdere l’equilibrio. Il corpo ti chiede pause, misura e maggiore attenzione, perché la stanchezza accumulata non va sottovalutata.

Il re resta tale, anche quando deve imparare a chiedere aiuto.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ti serve rallentari e capiri unni stai forzando troppo, picchì a vera forza veni quannu ti rispetti.

